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Россия, Турция и Иран договорились расширить взаимодействие по Сирии
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Россия, Турция и Иран договорились расширить взаимодействие по Сирии
РИА Новости
55 минут назад
Фото:
РИА Новости
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РИА НОВОСТИ
.
РОССИЯ
,
ТУРЦИЯ
И
ИРАН
ДОГОВОРИЛИСЬ РАСШИРЯТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО
СИРИИ
, ВКЛЮЧАЯ АСТАНИНСКИЙ ФОРМАТ — ПУТИН
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