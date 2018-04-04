Захарова заявила, что Британия отказывается от любых контактов с Россией по делу Скрипаля

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время брифинга сообщила, что британская сторона отказывается от любых контактов по делу об отравлении в Солсбери на любых уровнях.

«С первого же момента официально в нотной переписке, по дипломатическим каналам, через наше посольство в Великобритании , непосредственно связываясь с британскими коллегами в Москве , мы настоятельно просили, предлагали, а потом и требовали начать совместный разговор, начать совместное изучение тех материалов, которыми обладает официальный Лондон», — сказала она.

По её словам, от любых контактов с Россией «на любом уровне Великобритания инициативно, официально и даже публично отказывается».

«При этом делает всё для того, чтобы восприятие в общественности этой ситуации было именно таким, что отказывается от взаимодействия российская сторона», — добавила дипломат.

RT ведёт прямую трансляцию.