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Захарова заявила, что Британия отказывается от любых контактов с Россией по делу Скрипаля
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МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

Захарова заявила, что Британия отказывается от любых контактов с Россией по делу Скрипаля 

RT на русском 1 час назад
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время брифинга сообщила, что британская сторона отказывается от любых контактов по делу об отравлении в Солсбери на любых уровнях.
«С первого же момента официально в нотной переписке, по дипломатическим каналам, через наше посольство в Великобритании, непосредственно связываясь с британскими коллегами в Москве, мы настоятельно просили, предлагали, а потом и требовали начать совместный разговор, начать совместное изучение тех материалов, которыми обладает официальный Лондон», — сказала она.
По её словам, от любых контактов с Россией «на любом уровне Великобритания инициативно, официально и даже публично отказывается».
«При этом делает всё для того, чтобы восприятие в общественности этой ситуации было именно таким, что отказывается от взаимодействия российская сторона», — добавила дипломат.
RT ведёт прямую трансляцию.
RT на русском: последние новости
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