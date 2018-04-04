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Запад пытается вывести РФ из обсуждения темы химоружия в Сирии, заявил МИД
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Запад пытается вывести РФ из обсуждения темы химоружия в Сирии, заявил МИД 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Запад, обвиняя РФ в отравлении Сергея Скрипаля, пытается вывести Москву из числа участников обсуждения ситуации с химоружием в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, именно применение химоружия является «красной линией» для всех сторон в плане принятия решений. Именно с химоружием увязывает запад и коалиция, которую возглавляют США, вопрос легитимности режима президента САР Башара Асада, подчеркнула Захарова.
"До этого нам говорили, что он просто должен уйти, потому что он такой плохой, а потом от этой концепции отошли. Сказали что он плохой и должен уйти потому что нарушает международное право в виде применения химоружия. Тогда мы стали говорить, что давайте разберем факты", — напомнила официальный представитель МИД РФ.
"Таким образом, придумывая историю о якобы использовании Россией на территории Великобритании химоружия, Россию пытаются вывести из правового поля обсуждения вопросов в принципе сирийской химии. Под предлогом того, что, мол, о чем говорить с Россией про химоружие в Сирии, когда она посмотрите каким делами в самой Европе занимается", — заявила Мария Захарова на брифинге в среду.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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