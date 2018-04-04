Запад пытается вывести РФ из обсуждения темы химоружия в Сирии, заявил МИД

По словам дипломата, именно применение химоружия является «красной линией» для всех сторон в плане принятия решений. Именно с химоружием увязывает запад и коалиция, которую возглавляют США , вопрос легитимности режима президента САР Башара Асада , подчеркнула Захарова.

"До этого нам говорили, что он просто должен уйти, потому что он такой плохой, а потом от этой концепции отошли. Сказали что он плохой и должен уйти потому что нарушает международное право в виде применения химоружия. Тогда мы стали говорить, что давайте разберем факты", — напомнила официальный представитель МИД РФ.

"Таким образом, придумывая историю о якобы использовании Россией на территории Великобритании химоружия, Россию пытаются вывести из правового поля обсуждения вопросов в принципе сирийской химии. Под предлогом того, что, мол, о чем говорить с Россией про химоружие в Сирии, когда она посмотрите каким делами в самой Европе занимается", — заявила Мария Захарова на брифинге в среду.

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