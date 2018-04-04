Британии придется извиниться за голословные обвинения, заявил Лукашевич 

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Великобритании придётся извиниться перед РФ за обвинения по делу об отравлении Сергея Скрипаля, заявил журналистам постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Но извиняться им (Великобритании — ред.) придётся, я в этом уверен. Потому что сейчас версии очень глубоко отходят от того, что премьер-министр и (глава МИД) Борис Джонсон заявляли в парламенте, и многие уже понимают, что, конечно, за этим скрывается масштабная провокация, за которую придётся отвечать", — сказал Лукашевич журналистам в кулуарах Московской конференции по безопасности.