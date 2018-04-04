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Албания отменила визы для россиян на 7 месяцев
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МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

Албания отменила визы для российских граждан на семь месяцев 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство Албании приняло решение об отмене в одностороннем порядке виз для российских граждан с 1 апреля по 31 октября текущего года. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.
"Советом министров Республики Албания 21 марта с.г. было принято решение предоставить гражданам России с 1 апреля по 31 октября 2018 года право безвизового въезда в страну, — отметили в дипведомстве. — Данные правила будут применяться в отношении граждан России — владельцев действительных заграничных паспортов, совершающих поездки в Албанию с целью туризма, либо частные поездки сроком до 90 дней".
"Министерство иностранных дел РФ напоминает российским туристам о необходимости оформления медицинской страховки на весь период пребывания за рубежом", — указано в сообщении.
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