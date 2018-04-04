Россию обвинили в неуважении к ОЗХО

И.о. постпреда Британии в ОЗХО обвинил Россию в неуважении к организации

И.о. постпреда Великобритании при ОЗХО Джон Фогго обвинил Россию в неуважении к конвенции по химоружию, к ОЗХО и к техническому секретариату организации.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль , работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.

Фогго напомнил, что Великобритания поставила перед РФ два вопроса: как Россия разработала нервно-паралитическое вещество, использованное в Солсбери, и утратила ли она контроль за своими запасами химоружия. По словам и.о. постпреда, Россия не ответила ни на один вопрос, вместо этого выдвинув более 24 различных версий случившегося.