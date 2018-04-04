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Россию обвинили в неуважении к ОЗХО
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МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

И.о. постпреда Британии в ОЗХО обвинил Россию в неуважении к организации 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
И.о. постпреда Великобритании при ОЗХО Джон Фогго обвинил Россию в неуважении к конвенции по химоружию, к ОЗХО и к техническому секретариату организации.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.
Фогго напомнил, что Великобритания поставила перед РФ два вопроса: как Россия разработала нервно-паралитическое вещество, использованное в Солсбери, и утратила ли она контроль за своими запасами химоружия. По словам и.о. постпреда, Россия не ответила ни на один вопрос, вместо этого выдвинув более 24 различных версий случившегося.
"Более чем через три недели после озвученного 12 марта требования и при том, что два человека остаются в больнице под постоянным присмотром врачей, Россия до сих пор не предоставила содержательного ответа. Напротив, Россия отнеслась к факту использования с целью нападения нервно-паралитического вещества с сарказмом, презрением и вызовом. Тот факт, что она настаивает на проведении внеочередной сессии исполнительного совета ОЗХО сегодня, до того, как ОЗХО завершит процесс оказания двусторонней технической помощи Великобритании в соответствии со статьей 8 — это еще один циничный поступок, демонстрирующий отсутствие уважение к конвенции по химоружию, к ОЗХО и к техническому секретариату", — заявил Фогго.
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