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Глава МИД КНДР посетит Россию 9-11 апреля
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МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

Глава МИД КНДР посетит Россию 9-11 апреля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава МИД КНДР Ли Ен Хо посетит РФ 9-11 апреля, переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым намечены на 10 апреля, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"9-11 апреля состоится официальный визит в Российскую Федерацию министра иностранных дел КНДР. 10 апреля пройдут переговоры глав внешнеполитических ведомств, планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений и обменяться мнениями по ключевым и международным проблемам с акцентом на урегулирование ситуации на Корейском полуострове", — заявила Захарова на брифинге.
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