Глава МИД КНДР посетит Россию 9-11 апреля

"9-11 апреля состоится официальный визит в Российскую Федерацию министра иностранных дел КНДР. 10 апреля пройдут переговоры глав внешнеполитических ведомств, планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений и обменяться мнениями по ключевым и международным проблемам с акцентом на урегулирование ситуации на Корейском полуострове", — заявила Захарова на брифинге.