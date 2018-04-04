ОБСЕ хочет обсудить вопрос возвращения российских офицеров СЦКК на Украину

"Это проблема важная, и она обсуждалась во время встречи. В этом вопросе должна принимать участие и Россия — это должен быть двусторонний диалог", — сказал генсек.

По его словам, возвращение офицеров на Украину может обсуждаться.

В середине декабря МИД России сообщил, что российская сторона прекращает работу в рамках СЦКК. В министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и создаст им условия для работы.