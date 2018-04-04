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ОБСЕ хочет обсудить вопрос возвращения российских офицеров СЦКК на Украину
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ОБСЕ хочет обсудить вопрос возвращения российских офицеров СЦКК на Украину 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. ОБСЕ заинтересована в обсуждении вопроса о возвращении российских офицеров-наблюдателей Совместного центра контроля и координации на Украину, сообщил журналистам генеральный секретарь организации Томас Гремингер по итогам переговоров с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.
"Это проблема важная, и она обсуждалась во время встречи. В этом вопросе должна принимать участие и Россия — это должен быть двусторонний диалог", — сказал генсек.
По его словам, возвращение офицеров на Украину может обсуждаться.
В середине декабря МИД России сообщил, что российская сторона прекращает работу в рамках СЦКК. В министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и создаст им условия для работы.
Возвращения российских офицеров в СЦКК уже требовали лидеры стран «нормандской четверки» — Германии и Франции.
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