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Мария Захарова проводит еженедельный брифинг
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Мария Захарова проводит еженедельный брифинг
RT на русском
1 час назад
Комментарии
Официальный представитель
Министерства иностранных дел России
Мария Захарова
проводит брифинг, посвящённый вопросам международной политики. RT ведёт прямую трансляцию.
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