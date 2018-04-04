Предложение РФ по «делу Скрипаля» поддержали 14 стран

Предложение РФ по расследованию «дела Скрипаля» поддержали 14 стран

В настоящее время в ОЗХО проходит специальное заседание, посвященное так называемому "делу Скрипаля ". Заседание созвано по инициативе российской стороны и проходит в закрытом режиме.

Как заявил ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин , российская сторона намерена внести конструктивные предложения касательно цивилизованного расследования инцидента, произошедшего в британском городе Солсбери.

Тремя днями ранее Россия направила в ОЗХО список из 13 вопросов по "делу Скрипаля". Среди этих вопросов уточнения касательно экспертизы вещества, которым были предположительно отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, о доказательствах британской стороны касательно причастности к этом России.

Российское представительство при ОЗХО сообщило 4 апреля в своем Twitter, что получило от ОЗХО ответы на вопросы, при этом по существу там есть ответ только на один вопрос.