ЕС не поддержал проект заявления ОЗХО после заседания по инциденту в Солсбери 

ЕС отказался поддержать проект заявления по итогам состоявшегося специального заседания Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посвящённого инциденту в Солсбери.
«Евросоюз не принимает предложенный проект решения», — говорится в заявлении.
Отмечается, что ЕС сослался на отсутствие ответов со стороны России.
«Вызывает сожаление, что Россия не показала позитивной реакции на первоначальное предложение Британии предоставить релевантную информацию», — говорится в заявлении.
Также Евросоюз выразил полное доверие расследованию Великобритании по «делу Скрипаля».
Ранее сообщалось, что Британия раскритиковала предложение России по совместному расследованию инцидента в Солсбери.