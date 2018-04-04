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ЕС не поддержал проект заявления ОЗХО после заседания по инциденту в Солсбери
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МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

ЕС не поддержал проект заявления ОЗХО после заседания по инциденту в Солсбери 

RT на русском 2 часа назад
ЕС отказался поддержать проект заявления по итогам состоявшегося специального заседания Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посвящённого инциденту в Солсбери.
«Евросоюз не принимает предложенный проект решения», — говорится в заявлении.
Отмечается, что ЕС сослался на отсутствие ответов со стороны России.
«Вызывает сожаление, что Россия не показала позитивной реакции на первоначальное предложение Британии предоставить релевантную информацию», — говорится в заявлении.
Также Евросоюз выразил полное доверие расследованию Великобритании по «делу Скрипаля».
Ранее сообщалось, что Британия раскритиковала предложение России по совместному расследованию инцидента в Солсбери.
RT на русском: последние новости
Постпред при ОЗХО заявил, что Россия не примет итогов расследования дела Скрипаля без её участия В ФСБ не исключили объединения ИГ и «Аль-Каиды» МИД Бельгии сообщил, что Россия уведомила посла страны о выдворении бельгийского дипломата
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