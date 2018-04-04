ЕС не поддержал проект заявления ОЗХО после заседания по инциденту в Солсбери

ЕС отказался поддержать проект заявления по итогам состоявшегося специального заседания Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посвящённого инциденту в Солсбери. «Евросоюз не принимает предложенный проект решения», — говорится в заявлении. Отмечается, что ЕС сослался на отсутствие ответов со стороны России «Вызывает сожаление, что Россия не показала позитивной реакции на первоначальное предложение Британии предоставить релевантную информацию», — говорится в заявлении. Также Евросоюз выразил полное доверие расследованию Великобритании по «делу Скрипаля». Ранее сообщалось, что Британия раскритиковала предложение России по совместному расследованию инцидента в Солсбери.