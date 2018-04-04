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Лукашевич назвал невозможным саммит Украины, Франции и ФРГ без России
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Лукашевич назвал невозможным саммит Украины, Франции и ФРГ без России 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: Украина.ру
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что проведение саммита стран «нормандского формата» без участия России по ситуации на Украине невозможно, таких планов не было и нет.
Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники в Киеве сообщила, что в мае в немецком городе Ахене может состояться саммит ФРГ, Франции и Украины по размещению в Донбассе миротворцев ООН.
"Ну какой саммит без нас может быть. Это невозможно", — сказал Лукашевич журналистам в кулуарах Московской конференции по безопасности.
По его словам, планов по проведению такого саммита «не было и нет».
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