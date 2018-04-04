Лукашевич назвал невозможным саммит Украины, Франции и ФРГ без России

"Ну какой саммит без нас может быть. Это невозможно", — сказал Лукашевич журналистам в кулуарах Московской конференции по безопасности.

По его словам, планов по проведению такого саммита «не было и нет».