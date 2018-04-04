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Постпред РФ при ОБСЕ назвал безумной идею обсуждения миротворцев на Украине без России
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Постпред РФ при ОБСЕ назвал безумной идею обсуждения миротворцев на Украине без России 

Rambler News Service 28 минут назад
Проведение саммита с участием Германии, Франции и Украины по миротворцам в Донбассе без России невозможно, сообщил журналистам постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Это невозможно. Таких планов не было и нет. А если они появляются — то это безумие», — сказал Лукашевич на полях Московской конференции по безопасности.
Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в Киеве сообщила, что в Германии в мае может состояться саммит лидеров ФРГ, Франции и Украины, посвященный размещению миротворцев ООН в Донбассе.
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