Россия высылает бельгийского дипломата

Россия высылает одного дипломата Бельгии в качестве зеркальной меры на решение выдворить сотрудников российских диппредставительств. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse со ссылкой на заявление бельгийского МИД.
"Российские власти сообщили нашему посольству в Москве, что один дипломат был объявлен персоной нон грата в ответ на решение, принятое на прошлой неделе", — цитирует агентство слова представителя бельгийского дипломатического ведомства.
Официальной информации от МИД РФ пока не поступало.