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Россия высылает бельгийского дипломата
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Россия высылает бельгийского дипломата в качестве ответной меры 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: Sam Rodgers / Flickr
Россия высылает одного дипломата Бельгии в качестве зеркальной меры на решение выдворить сотрудников российских диппредставительств. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse со ссылкой на заявление бельгийского МИД.
"Российские власти сообщили нашему посольству в Москве, что один дипломат был объявлен персоной нон грата в ответ на решение, принятое на прошлой неделе", — цитирует агентство слова представителя бельгийского дипломатического ведомства.
Официальной информации от МИД РФ пока не поступало.
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