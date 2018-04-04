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Россия высылает сотрудника посольства Венгрии
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Россия высылает сотрудника посольства Венгрии 

Rambler News Service 58 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Россия в качестве ответной меры на высылку своего дипломата из Венгрии объявила persona non grata сотрудника венгерского посольства в Москве. Соответствующая информация была передана послу Венгрии в России Яношу Балла, сообщает пресс-служба МИД РФ.
«Ему вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого «дела Скрипалей» российская сторона объявляет persona non grata сотрудника венгерского посольства», — следует из сообщения.
Ранее более половины стран Евросоюза, США, Канада, Украина и другие страны решили выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» в знак солидарности с Великобританией, которая обвиняет Москву в причастности к инциденту. Россия уже приняла зеркальные меры в отношении США, Британии, Украины и других.
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