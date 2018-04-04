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Россия объявила венгерского дипломата персоной нон грата
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Россия объявила венгерского дипломата персоной нон грата 

Газета.Ru 1 час назад
Российский МИД объявил персоной нон грата сотрудника посольства Венгрии, сообщает пресс-служба ведомства.
Соответствующую ноту МИД вручил чрезвычайному и полномочному послу Венгрии Яношу Балле.
"Ему вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. «дела Скрипалей» российская сторона объявляет «persona non grata» сотрудника венгерского посольства", — говорится в сообщении.
Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.
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