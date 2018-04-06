Ещё
В Минске открылось заседание глав МИД СНГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ

В Минске открылось заседание глав МИД СНГ 

ТАСС 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Заседание Совета министров иностранных дел СНГ началось в пятницу в Минске, передает корреспондент ТАСС с места событий. Перед открытием встречи руководителей делегаций поприветствовали глава МИД Белоруссии Владимир Макей и председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Российскую делегацию возглавляет руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
На встрече в столице Белоруссии министры обсудят международные и региональные проблемы, перспективы углубления сотрудничества в правоохранительной, культурно-гуманитарной и военной сферах. Всего в повестке дня значится 13 вопросов.
Ряд документов, одобренных по итогам заседания, будет вынесен на рассмотрение Совета глав правительств и Совета глав государств СНГ в 2018 году.
ТАСС: последние новости
Аксенов призвал дать жесткий ответ на задержание Украиной крымских моряков Глава Свердловской области подписал закон, отменяющий прямые выборы мэра Екатеринбурга Чижов: европейский бизнес не собирается уходить из России из-за дела Скрипаля
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая262
Россиянам посоветовали отказаться от доллара297
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова65
«Новичок» оказался родом из-под Саратова201
США отказались дружить с РФ397
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
02:58
Весна будет капризничать
Погода Статьи
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
00:46
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение