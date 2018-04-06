В Минске открылось заседание глав МИД СНГ

Российскую делегацию возглавляет руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров

На встрече в столице Белоруссии министры обсудят международные и региональные проблемы, перспективы углубления сотрудничества в правоохранительной, культурно-гуманитарной и военной сферах. Всего в повестке дня значится 13 вопросов.