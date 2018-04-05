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Украина не планирует участвовать в заседании СМИД СНГ, сообщил источник
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Украина не планирует участвовать в заседании СМИД СНГ, сообщил источник 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 5 апр — РИА Новости. Украина не планирует участвовать в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ, которое пройдет в Минске 6 апреля, сообщил РИА Новости в четверг источник в группе по организации мероприятия.
Накануне внешнеполитическое ведомство Белоруссии разместило на своем сайте сообщение, в котором говорится, что МИД ожидает подтверждения участия в заседании от Украины. Ранее первый зампредседателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский сообщал РИА Новости, что приглашения принять участие в мероприятии направлены во все без исключения страны СНГ.
"По состоянию на вечер четверга Украина не собирается принимать участие в завтрашнем заседании Совета министров иностранных дел стран Содружества", — сообщил источник.
Между тем дипломаты украинского посольства в Минске и временно исполняющий обязанности постоянного полномочного представителя Украины при координационных институтах СНГ затруднились ответить на вопрос РИА Новости об участии Украины в предстоящем мероприятии.
По информации МИД Белоруссии, на заседании в Минске семь стран Содружества будут представлять главы внешнеполитических ведомств — Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан и Узбекистан. От Азербайджана и Туркмении будут присутствовать заместители министров. На уровне посла будет представлена Молдавия.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе Содружества независимых государств. Позднее глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев призвал Киев к активному сотрудничеству в рамках интеграционного объединения, отметив, что оно пошло бы на пользу и Украине, и другим странам-членам.
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