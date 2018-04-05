Украина не планирует участвовать в заседании СМИД СНГ, сообщил источник

МИНСК , 5 апр — РИА Новости Украина не планирует участвовать в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ, которое пройдет в Минске 6 апреля, сообщил РИА Новости в четверг источник в группе по организации мероприятия.

Накануне внешнеполитическое ведомство Белоруссии разместило на своем сайте сообщение, в котором говорится, что МИД ожидает подтверждения участия в заседании от Украины. Ранее первый зампредседателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский сообщал РИА Новости, что приглашения принять участие в мероприятии направлены во все без исключения страны СНГ.

"По состоянию на вечер четверга Украина не собирается принимать участие в завтрашнем заседании Совета министров иностранных дел стран Содружества", — сообщил источник.

Между тем дипломаты украинского посольства в Минске и временно исполняющий обязанности постоянного полномочного представителя Украины при координационных институтах СНГ затруднились ответить на вопрос РИА Новости об участии Украины в предстоящем мероприятии.

Киргизию, Россию, Таджикистан и По информации МИД Белоруссии, на заседании в Минске семь стран Содружества будут представлять главы внешнеполитических ведомств — Армению , Белоруссию, Казахстан Узбекистан . От Азербайджана Туркмении будут присутствовать заместители министров. На уровне посла будет представлена Молдавия