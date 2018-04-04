Ещё
Россия высылает сотрудника венгерского посольства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина будет задерживать все крымские суда
Украина будет задерживать все крымские суда

Россия высылает сотрудника венгерского посольства 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Россия объявила венгерскому послу о высылке из страны сотрудника посольства Венгрии. Об этом сообщили в среду в МИД РФ.
"4 апреля с. г. в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Российской Федерации Янош Балла, — отметили в диапведомстве. — Ему вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т. н. дела Скрипалей российская сторона объявляет persona non grata сотрудника венгерского посольства".
ТАСС: последние новости
Япония заявила протест США и РФ из-за их планов построить электростанции на Шикотане Генштаб ВС РФ заявил о прекращении существования ИГ после разгрома в Сирии Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек86
Япония заявила протест России146
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России249
Тест: Можно ли вас обмануть с квартирой9
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
00:44
За что блогер расстреляла YouTube
Безумный мир Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение