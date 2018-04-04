Россия высылает сотрудника венгерского посольства 

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Россия объявила венгерскому послу о высылке из страны сотрудника посольства Венгрии. Об этом сообщили в среду в МИД РФ.
"4 апреля с. г. в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Российской Федерации Янош Балла, — отметили в диапведомстве. — Ему вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т. н. дела Скрипалей российская сторона объявляет persona non grata сотрудника венгерского посольства".