РФ высылает венгерского дипломата

Россия объявила сотрудника посольства Венгрии persona non grata

МИД РФ вручил послу Венгрии ноту об объявлении персона нон грата сотрудника посольства из-за высылки дипломата РФ в связи с делом Скрипаля , говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Российской Федерации Янош Балла был вызван в МИД России 4 апреля.

"Ему вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого "дела Скрипалей" российская сторона объявляет persona non grata сотрудника венгерского посольства", — сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Канада, Норвегия, На минувшей неделе больше половины стран Евросоюза , а также США Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Власти Венгрии, в частности, приняли решение выслать одного российского дипломата в связи с делом Скрипаля.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.