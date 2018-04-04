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РФ высылает венгерского дипломата
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Россия объявила сотрудника посольства Венгрии persona non grata 

РИА Новости 1 час назад
Фото: сайт Совета Федерации Федерального собрания
МИД РФ вручил послу Венгрии ноту об объявлении персона нон грата сотрудника посольства из-за высылки дипломата РФ в связи с делом Скрипаля, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Российской Федерации Янош Балла был вызван в МИД России 4 апреля.
"Ему вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого "дела Скрипалей" российская сторона объявляет persona non grata сотрудника венгерского посольства", — сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
На минувшей неделе больше половины стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Власти Венгрии, в частности, приняли решение выслать одного российского дипломата в связи с делом Скрипаля.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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