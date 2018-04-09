Судьба «Норда» «повисла» между РФ и Украиной

Судьба экипажа судна «Норд» «повисла» между Россией и Украиной

Экипаж судна «Норд» не может выехать в Россию . Украинские пограничники заявили, что у моряков нет для этого соответствующих документов. Почему членов экипажа арестованного судна не выпускают из страны?

В ночь на понедельник команда траулера «Норд» предприняла уже вторую попытку пересечь российско-украинскую границу через пропускной пункт Чонгар в Херсонской области, чтобы попасть в Крым , но безрезультатно. Это вопрос политический, Киеву надо, чтобы моряки признали себя гражданами Украины , считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики: «Очевидно, что эта ситуация инспирирована украинской стороной на политическом уровне. Соответственно, такие меры, как увещевание, или попытки выехать с апелляцией к закону, они не пройдут, что и продемонстрировали с попытками выезда. Потому что российские документы они в любом случае не признают, поскольку это противоречит закону о деоккупации, который они приняли. Они их, по сути, пытаются вынудить, чтобы они признали, что они граждане Украины, и использовать это как пропагандистский инструмент».

Первоначально команда траулера «Норд» пыталась покинуть Украину через пункт пропуска Гоптовка на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области. Моряков пытались вывезти на машинах российского диппредставительства. Разговор пограничников с дипломатами в понедельник выложил в интернет представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян

Пограничники не пропустили моряков на том основании, что у них нет документов, которые дают возможность выезда. При этом у них при себе были временные удостоверения для выезда за границу, выданные консульским отделом РФ на Украине. Но с точки зрения украинского законодательства для пограничников это не документ, говорит юрист-международник Валерий Ванин:

Валерий Ванин, юрист-международник: «Одним из эффектов суверенитета государства является то, что на его территории действуют внутренние законы данного государства, то есть украинцы какие законы принимают, такими законами они и руководствуются. И поэтому российских граждан привезли в украинский суд, а украинский суд на основании справок СБ Украины признал российских граждан гражданами Украины. И сказал: „Вы граждане Украины, на каких основаниях по российским документам пересекаете украинскую границу?“ Во всех остальных случаях никаких оснований чинить препятствия покинуть Украину по временным или постоянным документам нет».