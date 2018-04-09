Судьба «Норда» «повисла» между РФ и Украиной

Экипаж судна «Норд» не может выехать в Россию. Украинские пограничники заявили, что у моряков нет для этого соответствующих документов. Почему членов экипажа арестованного судна не выпускают из страны?
В ночь на понедельник команда траулера «Норд» предприняла уже вторую попытку пересечь российско-украинскую границу через пропускной пункт Чонгар в Херсонской области, чтобы попасть в Крым, но безрезультатно. Это вопрос политический, Киеву надо, чтобы моряки признали себя гражданами Украины, считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин:
Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики: «Очевидно, что эта ситуация инспирирована украинской стороной на политическом уровне. Соответственно, такие меры, как увещевание, или попытки выехать с апелляцией к закону, они не пройдут, что и продемонстрировали с попытками выезда. Потому что российские документы они в любом случае не признают, поскольку это противоречит закону о деоккупации, который они приняли. Они их, по сути, пытаются вынудить, чтобы они признали, что они граждане Украины, и использовать это как пропагандистский инструмент».
Первоначально команда траулера «Норд» пыталась покинуть Украину через пункт пропуска Гоптовка на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области. Моряков пытались вывезти на машинах российского диппредставительства. Разговор пограничников с дипломатами в понедельник выложил в интернет представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян:
Пограничники не пропустили моряков на том основании, что у них нет документов, которые дают возможность выезда. При этом у них при себе были временные удостоверения для выезда за границу, выданные консульским отделом РФ на Украине. Но с точки зрения украинского законодательства для пограничников это не документ, говорит юрист-международник Валерий Ванин:
Валерий Ванин, юрист-международник: «Одним из эффектов суверенитета государства является то, что на его территории действуют внутренние законы данного государства, то есть украинцы какие законы принимают, такими законами они и руководствуются. И поэтому российских граждан привезли в украинский суд, а украинский суд на основании справок СБ Украины признал российских граждан гражданами Украины. И сказал: „Вы граждане Украины, на каких основаниях по российским документам пересекаете украинскую границу?“ Во всех остальных случаях никаких оснований чинить препятствия покинуть Украину по временным или постоянным документам нет».
Во вторник экипажу «Норда» предписано явиться в управление Службы безопасности Украины для дачи показаний по уголовному делу, которое возбуждено против капитана сейнера. Владимиру Горбенко вменяют статью «нарушение порядка въезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны». Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Девять моряков оштрафовали за нарушение правил перехода границы на общую сумму около 1200 долларов.