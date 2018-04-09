«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ

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Украинские пограничники снова отказались отпустить экипаж российского судна «Норд» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Сотрудники погранслужбы Украины отказались признавать российские паспорта, выданные в Крыму.
Команду захваченного в Азовском море рыболовецкого судна «Норд» второй раз не выпустили с территории Украины. Это связано с тем, что украинские пограничники не признают российские паспорта, выдаваемые в Крыму.
Такое заявление сделал сотрудник «Представительства президента Украины в АРК» Борис Бабин, ссылаясь на данные штаба «Гражданской блокады Крыма».
«Сегодня ночью команда судна «Норд», 10 человек, которая 25 марта нарушила Закон Украины и заехала в Азовское море с российским флагом, пыталась пересечь админграницу «Чонгар», чтобы вернуться во временно оккупированный Крым, но украинские пограничники не пропустили их по «аусвайсам». При себе они не имели украинских паспортов, а только фейковые паспорта России», — написал Бабин на своей странице в социальной сети Facebook.
Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что экипаж российского рыболовецкого сейнера «Норд» оказался заблокирован украинскими пограничниками в пункте пропуска «Гоптовка». Во время пограничного контроля члены экипажа предъявили свидетельства на возвращение в РФ, однако такие документы украинцев не устроили. Киев считает крымчан гражданами Украины, поэтому от команды «Норда» потребовали украинские паспорта.
Напомним, Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
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