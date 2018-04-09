Киев отказался отпустить экипаж российского судна

Украинские пограничники снова отказались отпустить экипаж российского судна «Норд»

Сотрудники погранслужбы Украины отказались признавать российские паспорта, выданные в Крыму

Команду захваченного в Азовском море рыболовецкого судна «Норд» второй раз не выпустили с территории Украины. Это связано с тем, что украинские пограничники не признают российские паспорта, выдаваемые в Крыму.

Такое заявление сделал сотрудник «Представительства президента Украины в АРК» Борис Бабин , ссылаясь на данные штаба «Гражданской блокады Крыма».

«Сегодня ночью команда судна «Норд», 10 человек, которая 25 марта нарушила Закон Украины и заехала в Азовское море с российским флагом, пыталась пересечь админграницу «Чонгар», чтобы вернуться во временно оккупированный Крым, но украинские пограничники не пропустили их по «аусвайсам». При себе они не имели украинских паспортов, а только фейковые паспорта России», — написал Бабин на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что экипаж российского рыболовецкого сейнера «Норд» оказался заблокирован украинскими пограничниками в пункте пропуска «Гоптовка». Во время пограничного контроля члены экипажа предъявили свидетельства на возвращение в РФ, однако такие документы украинцев не устроили. Киев считает крымчан гражданами Украины, поэтому от команды «Норда» потребовали украинские паспорта.

Напомним, Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей территорией.