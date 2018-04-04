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Тимофеева: попрание международных договоренностей приводит к войнам
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Тимофеева: попрание международных договоренностей приводит к войнам 

Sputnik Таджикистан 57 минут назад
Фото: Sputnik Таджикистан
В эфире Sputnik Беларусь Ольга Тимофеева прокомментировала обвинения, которые выдвигает Великобритания в отношении России по поводу так называемого «дела Скрипаля» (речь идет об инциденте с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании 4 марта).
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"История с высылкой российских дипломатов, с истерикой, которая началась на Западе, демонстрирует очень нехорошие симптомы. Если отмотать пленку назад, то мы увидим, что две мировые войны начинались точно так же — с попрания международного права и международных договоренностей. Единственная защита России сегодня — это армия и флот", — отметила она.
Подробности слушайте в аудиоподкасте.
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