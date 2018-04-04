Тимофеева: попрание международных договоренностей приводит к войнам

Тимофеева\: чтобы разрешить свои кризисы, Западу нужен "жупел"

"История с высылкой российских дипломатов, с истерикой, которая началась на Западе, демонстрирует очень нехорошие симптомы. Если отмотать пленку назад, то мы увидим, что две мировые войны начинались точно так же — с попрания международного права и международных договоренностей. Единственная защита России сегодня — это армия и флот", — отметила она.

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