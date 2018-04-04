Постпредство России: ОЗХО ответила по существу только на один вопрос

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответила лишь на один из 13 вопросов, направленных Москвой . Об этом сообщает МИД России со ссылкой на российское постпредство при организации. «Москва изучает предоставленные ОЗХО ответы по делу Скрипаля . Отмечается, что ОЗХО ответила по существу только на один вопрос», — говорится в сообщении в Twitter МИД. Ранее стало известно, что Россия получила от ОЗХО ответы на вопросы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 1 апреля Россия отослала в ОЗХО список из 13 вопросов по делу Скрипаля. Документ был опубликован на сайте МИД.