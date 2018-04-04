Постпредство России: ОЗХО ответила по существу только на один вопрос 

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответила лишь на один из 13 вопросов, направленных Москвой. Об этом сообщает МИД России со ссылкой на российское постпредство при организации.
«Москва изучает предоставленные ОЗХО ответы по делу Скрипаля. Отмечается, что ОЗХО ответила по существу только на один вопрос», — говорится в сообщении в Twitter МИД.
Ранее стало известно, что Россия получила от ОЗХО ответы на вопросы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
1 апреля Россия отослала в ОЗХО список из 13 вопросов по делу Скрипаля. Документ был опубликован на сайте МИД.