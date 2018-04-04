В Совфеде РФ оценили результаты экспертизы отравляющего вещества в Солсбери

Британия понимает, что начинает терять очки имиджа на фоне бездоказательных обвинений. Но извиняться правительство Мэй не будет, уверен сенатор Сергей Цеков

Представитель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков дал оценку заявлению руководителя британской химической лаборатории в Портон-Дауне, который признал, что специалисты не смогли установить страну происхождения яда, которым отравили Скрипалей. Свое мнение Цеков озвучил в беседе с RT.

Цеков отметил, что при правительстве Терезы Мэй России не стоит рассчитывать на извинения после бездоказательных обвинений. Сенатор добавил, что ни Великобритания , ни США , которые немедленно выслали 60 российских дипломатов, в принципе не имеют привычки извиняться.

«Ни Великобритания, ни США вообще не привыкли извиняться. Это характеризует нынешнее политическое мышление. В нынешней ситуации Евросоюз также пошёл на поводу у Великобритании и США, но не все страны поддержали, это определённый звоночек», — сказал Цеков.

Сенатор также отметил, что Тереза Мэй в данной ситуации выглядит несерьезно и понимает это, в связи с чем ей придется оправдываться. Однако оправдания будут строиться на дальнейших обвинениях в адрес России.