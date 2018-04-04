Косачев прокомментировал идею замены дипломатов

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Косачев прокомментировал инициативу США аккредитовать новых дипломатов РФ 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Американским властям невыгодна дипломатическая война с Россией, и США надеются на взаимность при аккредитации новых дипломатов, заявил РИА «Новости» председатель международного Комитета Совфеда Константин Косачев.
«Заявления американского Госдепартамента о том, что Россия может запросить у Вашингтона аккредитации для новых дипломатов на место высланных ранее — это двойной «месседж»: во-первых, что высылку 60 наших сотрудников не нужно понимать как сокращение оговорённой численности диппредставительства в целом, и что, во-вторых, наши ответные асимметричные действия явно возымели действие», — отметил парламентарий.
Глава международного Комитета палаты напомнил, что посол США в Москве Джон Хантсман уже указал, что посольство лишилось 727 сотрудников, что сократило возможности работать в ключевых сферах.
«Продолжение дипвойны банально невыгодно Вашингтону, отсюда и громкий жест с массовой высылкой, а затем деликатные пояснения, что никто российское посольство сокращать и не собирался — а вы что подумали?» — добавил политик.
По его словам, основной момент в комментарии американского внешнеполитического ведомства — что в Вашингтоне надеются «на взаимность Москвы» в этом вопросе и тоже готовы прислать своих дипломатов взамен высланных из России.
«Интересно, а когда принимали глупое и вредное решение о высылке наших сотрудников без достаточных на то оснований, на взаимность не рассчитывали?» — заключил законодатель.
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