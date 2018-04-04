Российское заявление в ОЗХО по инциденту в Солсбери поддержали 14 стран

"14 стран — членов организации поддержали совместное заявление в ОЗХО по инциденту в Солсбери: мы считаем необходимым убедиться, что эта проблема будет решена в правовых рамках, используя весь потенциал КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия — прим. ТАСС), — информировали в российской миссии.

В среду в Гааге проходит созванное по инициативе России специальное заседание ОЗХО по делу Скрипаля . Как сообщил ранее ТАСС постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин, на заседании Москва планирует сделать конструктивные предложения по цивилизованному расследованию инцидента в Солсбери.