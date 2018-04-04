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Российское заявление в ОЗХО по инциденту в Солсбери поддержали 14 стран
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Российское заявление в ОЗХО по инциденту в Солсбери поддержали 14 стран 

ТАСС 14 минут назад
ГААГА, 4 апреля. /ТАСС/. Российское заявление в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в Солсбери поддержали 14 стран. Об этом в среду сообщило российское постоянное представительство при ОЗХО в своем Twitter.
"14 стран — членов организации поддержали совместное заявление в ОЗХО по инциденту в Солсбери: мы считаем необходимым убедиться, что эта проблема будет решена в правовых рамках, используя весь потенциал КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия — прим. ТАСС), — информировали в российской миссии.
В среду в Гааге проходит созванное по инициативе России специальное заседание ОЗХО по делу Скрипаля. Как сообщил ранее ТАСС постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин, на заседании Москва планирует сделать конструктивные предложения по цивилизованному расследованию инцидента в Солсбери.
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Россия категорически отвергает эти спекуляции.
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