Большая делегация Госдумы приедет в КНДР

Большая делегация депутатов Госдумы планирует посетить КНДР осенью

Большая делегация депутатов ГД от всех фракций планирует осенью визит в КНДР , заявил координатор депутатской группы по связям с парламентом Северной Кореи Казбек Тайсаев ( КПРФ ).

"Осенью планируется поездка в КНДР депутатов всех фракций", — сказал Тайсаев РИА Новости.

Планируется, что от Госдумы поедет большая делегация, добавил он.

Ранее политик сообщал, что такой визит планировался в середине апреля. По его словам, в поездке должны были участвовать члены депутатской группы по связям с парламентом КНДР в Госдуме, представители российского бизнеса и СМИ.