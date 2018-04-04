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Большая делегация Госдумы приедет в КНДР
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Большая делегация депутатов Госдумы планирует посетить КНДР осенью 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Большая делегация депутатов ГД от всех фракций планирует осенью визит в КНДР, заявил координатор депутатской группы по связям с парламентом Северной Кореи Казбек Тайсаев (КПРФ).
"Осенью планируется поездка в КНДР депутатов всех фракций", — сказал Тайсаев РИА Новости.
Планируется, что от Госдумы поедет большая делегация, добавил он.
Ранее политик сообщал, что такой визит планировался в середине апреля. По его словам, в поездке должны были участвовать члены депутатской группы по связям с парламентом КНДР в Госдуме, представители российского бизнеса и СМИ.
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