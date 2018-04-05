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Высылаемые американские дипломаты покинули здание посольства на Новинском бульваре
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Высылаемые американские дипломаты покинули здание посольства на Новинском бульваре 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Усолье.Инфо
Сегодня — последний день, когда высланные из России сотрудники американских дипмиссий должны покинуть страну. Официально Госдеп еще не подтвердил, что работники и члены их семей вылетели в Америку. Но всю ночь на территорию посольства США заезжали автомобили и автобусы, в них садились люди с чемоданами, и около половины седьмого утра транспорт выехал с Новинского бульвара, сообщает «Россия 24».
В качестве ответных мер на высылку российских дипломатов Министерство иностранных дел предписало шестидесяти сотрудникам американских диппредставительств покинуть Россию.
26 марта Соединенные Штаты объявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии консульства в Сиэтле. Это решение было принято из-за отравления в Британии бывшего полковника ГРУ Сергей Скрипаля. Лондон бездоказательно обвинил в отравлении Россию. Москва приняла ответные меры: 58 сотрудников американской дипмиссии в Москве объявлены персона нон-грата, также закрывается американское генконсульство в Петербурге.
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