Эксперт прокомментировал предложение Госдепа прислать замену высланным дипломатам

«В рамках того конструктивного курса, который заявляет Трамп, это естественное предложение. Вопрос только в том, что оно неполное, поскольку каждый изолированный сегмент российско-американских отношений не имеет самостоятельного решения без решения общих проблем. Возвращение российских дипломатов не снимает вопрос закрытия консульства, не снимает вопрос происхождения кампании, которая началась после отравления Скрипалей. Когда нам предлагают решать проблему изолированно, они пытаются оказывать давление и «подвешивать» ситуацию. Не портить отношения так, чтобы это было невосстановимо, делать вид, что они одновременно оказывают давление, варьируют его и при этом предлагают России вести себя конструктивно и не отвечать», — полагает Брутер.

Эксперт отметил, что к предложению вернуть дипломатов нужно относиться осторожно.

«Нужно понимать те риски, которые с этим связаны. Риском является ситуация, в которой нет определённости. Возвращение дипломатов показывает, что предложение игры исходит не от нас, а в данном случае надо понимать: а зачем они возвращаются? Говорить «да» или «нет» без решения ряда конкретных вопросов нельзя», — заключил Брутер.

Ранее представитель Госдепартамента заявил, что Россия может прислать замену 60 дипломатам, которые были высланы из Соединённых Штатов.