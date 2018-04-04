Эксперт прокомментировал предложение Госдепа прислать в США новых дипломатов

"В рамках того конструктивного курса, который заявляет Трамп, это естественное предложение. Вопрос только в том, что оно неполное, поскольку каждый изолированный сегмент российско-американских отношений не имеет самостоятельного решения без решения общих проблем", — цитирует эксперта RT. По словам Брутера, мера не снимет проблемы закрытия консульства или вопрос о происхождении кампании по «делу Скрипаля ».

По мнению эксперта, изолированное решение проблемы только подвесит ситуацию. Так США пытаются не испортить отношения до точки невозврата, и одновременно демонстрируют свое давление.

Брутер полагает, что к предложению следует относиться с осторожностью В ситуации нет определенности и принимать жест или отвергать его без решения некоторых вопросов нельзя.

Ранее представитель Госдепартамента заявил, что Россия может прислать замену 60 дипломатам, которые были высланы из США. В ответ Штаты также рассчитывают отправить в РФ своих новых сотрудников для дипмиссии.