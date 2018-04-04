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Эксперт прокомментировал предложение Госдепа прислать в США новых дипломатов
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МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

Эксперт прокомментировал предложение Госдепа прислать в США новых дипломатов 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Заявление представителя Госдепартамента о том, что Россия может прислать замену 60 высланным из США дипломатам прокомментировал эксперт международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
"В рамках того конструктивного курса, который заявляет Трамп, это естественное предложение. Вопрос только в том, что оно неполное, поскольку каждый изолированный сегмент российско-американских отношений не имеет самостоятельного решения без решения общих проблем", — цитирует эксперта RT. По словам Брутера, мера не снимет проблемы закрытия консульства или вопрос о происхождении кампании по «делу Скрипаля».
По мнению эксперта, изолированное решение проблемы только подвесит ситуацию. Так США пытаются не испортить отношения до точки невозврата, и одновременно демонстрируют свое давление.
Брутер полагает, что к предложению следует относиться с осторожностью В ситуации нет определенности и принимать жест или отвергать его без решения некоторых вопросов нельзя.
Ранее представитель Госдепартамента заявил, что Россия может прислать замену 60 дипломатам, которые были высланы из США. В ответ Штаты также рассчитывают отправить в РФ своих новых сотрудников для дипмиссии.
В марте несколько западных стран, включая США, выслали российских дипломатов, последовав примеру Великобритании. Дипломатический скандал разразился из-за дела об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери 4 марта. Всего были высланы более 100 представителей дипломатических миссий. Россия ответила зеркальными мерами.
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