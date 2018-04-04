СМИ сообщили, что в «деле Скрипалей» появился еще один россиянин

По данным издания, речь идет о человеке, который летел из Москвы в Лондон на одном рейсе авиакомпании "Аэрофлот" с позднее отравленной Юлией Скрипаль. Россиянин вернулся в Москву несколько часов спустя. Согласно газете, британские разведчики считают, что такая короткая поездка "вызывает вопросы".

Источник среди властей королевства заявил газете, что упоминаемый пассажир пока не является подозреваемым, однако представляет интерес для следствия.

"Мы, несомненно, верим в возможность того, что ответственные (за отравление) выехали из страны через несколько часов", — заявил источник изданию.

В свою очередь британский таблоид Sun сообщил, что россиянин вылетел обратно в Москву через пять часов после прилета в Лондон. Как отмечает издание, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены отравленными через день после приезда Юлии Скрипаль в Великобританию.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.