Ещё
СМИ сообщили, что в «деле Скрипалей» появился еще один россиянин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщили, что в «деле Скрипалей» появился еще один россиянин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Depositphotos
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Спецслужбы Великобритании в ходе расследования заинтересовались россиянином, который ненадолго прилетал в Лондон непосредственно перед отравлением Сергея и Юлии Скрипалей сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на источники.
По данным издания, речь идет о человеке, который летел из Москвы в Лондон на одном рейсе авиакомпании "Аэрофлот" с позднее отравленной Юлией Скрипаль. Россиянин вернулся в Москву несколько часов спустя. Согласно газете, британские разведчики считают, что такая короткая поездка "вызывает вопросы".
Источник среди властей королевства заявил газете, что упоминаемый пассажир пока не является подозреваемым, однако представляет интерес для следствия.
"Мы, несомненно, верим в возможность того, что ответственные (за отравление) выехали из страны через несколько часов", — заявил источник изданию.
В свою очередь британский таблоид Sun сообщил, что россиянин вылетел обратно в Москву через пять часов после прилета в Лондон. Как отмечает издание, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены отравленными через день после приезда Юлии Скрипаль в Великобританию.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.
Во вторник глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.
РИА Новости: последние новости
Инфраструктуре ИГ* нанесено поражение, заявил глава Минобороны Ирана Россия получила от ОЗХО ответы на вопросы по "делу Скрипаля" ОЗХО планирует обсудить "дело Скрипаля"
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»144
Япония заявила протест России78
Бориса Джонсона поймали на лжи о России195
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин133
Шойгу предупредил о новой угрозе264
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение