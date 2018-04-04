Путин рассказал, что нужно сделать для решения проблемы беженцев 

АНКАРА, 4 апр — РИА Новости. Для решения проблемы беженцев во всем мире надо урегулировать конфликты, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Турция действительно несет очень большую нагрузку в связи с наплывом беженцев из Сирии. Но надо сказать, что это не уникальная ситуация. Есть и проблемы, скажем, с беженцами из Палестины, многие страны тоже несут очень серьёзную нагрузку. Россия несет серьёзную нагрузку в связи с беженцами из Украины. Нужно решать конфликты — тогда не будет беженцев", — заявил Путин по итогам второй трехсторонней встречи глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.