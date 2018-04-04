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Посол России прокомментировал экстрадицию Никулина
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Посол России в Чехии прокомментировал экстрадицию Никулина в США 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Пресс-служба посольства России в Чехии
Выдача в США россиянина Евгения Никулина, обвиняемого Москвой и Вашингтоном в хакерстве, является осознанным шагом Чехии, направленным на подрыв сотрудничества с Россией, заявил на пресс-конференции посол РФ в Чехии Александр Змеевский.
"Случившееся расцениваем как осознанный политически мотивированный шаг чешской стороны, направленный на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества с Россией", — сказал посол.
Никулин, обвиняемый в России и США в хакерстве, в конце марта был выдан Чехией Соединенным Штатам. Согласно данным американских СМИ, россиянин уже прибыл в США и содержится в тюрьме. Никулин своей вины не признает.
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