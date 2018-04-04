Посол России прокомментировал экстрадицию Никулина

Посол России в Чехии прокомментировал экстрадицию Никулина в США

"Случившееся расцениваем как осознанный политически мотивированный шаг чешской стороны, направленный на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества с Россией", — сказал посол.

Никулин, обвиняемый в России и США в хакерстве, в конце марта был выдан Чехией Соединенным Штатам. Согласно данным американских СМИ, россиянин уже прибыл в США и содержится в тюрьме. Никулин своей вины не признает.