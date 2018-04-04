Сенаторы РФ и Франции впервые представят совместный доклад 

Сенаторы России и Франции впервые представят доклад о двусторонних отношениях. Встреча состоится 5 апреля в Париже, рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Тяжелая международная обстановка не могла не сказаться на отношениях России и Франции. Наши позиции по ряду вопросов разошлись. Поэтому это будут своего рода два доклада под одной обложкой, в котором есть российские и французские разделы. В ходе заседания мы обсудим позиции Москвы и Парижа по спорным моментам", — рассказал Косачев.
Презентация доклада «Россия–Франция: восстанавливая доверие через парламентский диалог» состоит из шести глав, сообщает газета «Известия». По словам Косачева, Совет Федерации и Сенат Пятой республики вели работу несколько месяцев, сенатор оценил ее как результативную. В дальнейшем парламентарии обеих стран готовы составить документ, под которым могли бы «с уверенностью подписаться обе стороны».
Отмечается, что в докладе речь пойдет о политике, безопасности в Европе, экономике, культуре и межрегиональных связях. Завершают доклад рекомендации, как восстановить взаимное доверие Москвы и Парижа.
Сенаторы подчеркивают, что в отношении двух страна есть напряженность, однако это не повод отказываться от диалога. В частности, представители Совфеда предложат провести новую общеевропейскую конференцию по безопасности и сотрудничеству «Хельсинки 2.0», в качестве организации диалога могут предложить ОБСЕ. Так же в планах сенаторов обеих стран обсудить перспективы заключения секторальных соглашений о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС по актуальным вопросам.
Кроме того, парламентарии могут инициировать проведение совместного форума для координации межрегионального сотрудничества.
Точкой старта для работы верхних палат парламента России и Франции стал октябрь 2015 года. Тогда сенаторы Пятой республики представили свой доклад об отношениях с Москвой. Россия выступила с ответным докладом год спустя. В феврале 2017 года парламентарии на совместном заседании договорились, что подготовят совместный документ и заключили меморандум о парламентском сотрудничестве.
Отношения Москвы и Парижа осложнились после марта 2014 года. Евросоюз, куда входит и Франция, не признал присоединение Крыма к РФ. Страны ЕС ввели санкции в отношении России.
Однако международные контакты по разным вопросам не прекратились. В частности, экс-президент Франции Франсуа Олланд неоднократно встречался с Владимиром Путиным. Оба лидера работали в нормандском формате по восстановлению мира в Донбассе. Сейчас обсуждения по этому вопросу продолжаются и при президенте Эммануэле Макроне.
После инцидента в Солсбери Франция в знак солидарности с Великобританией и ЕС выслала российских дипломатов. РФ ответила зеркально. Несмотря на это Макрон приедет в мае в Россию и проведет переговоры с Путиным.