Сенаторы РФ и Франции впервые представят совместный доклад

"Тяжелая международная обстановка не могла не сказаться на отношениях России и Франции. Наши позиции по ряду вопросов разошлись. Поэтому это будут своего рода два доклада под одной обложкой, в котором есть российские и французские разделы. В ходе заседания мы обсудим позиции Москвы и Парижа по спорным моментам", — рассказал Косачев.

Презентация доклада «Россия–Франция: восстанавливая доверие через парламентский диалог» состоит из шести глав, сообщает газета «Известия» . По словам Косачева, Совет Федерации и Сенат Пятой республики вели работу несколько месяцев, сенатор оценил ее как результативную. В дальнейшем парламентарии обеих стран готовы составить документ, под которым могли бы «с уверенностью подписаться обе стороны».

Отмечается, что в докладе речь пойдет о политике, безопасности в Европе, экономике, культуре и межрегиональных связях. Завершают доклад рекомендации, как восстановить взаимное доверие Москвы и Парижа.

Сенаторы подчеркивают, что в отношении двух страна есть напряженность, однако это не повод отказываться от диалога. В частности, представители Совфеда предложат провести новую общеевропейскую конференцию по безопасности и сотрудничеству «Хельсинки 2.0», в качестве организации диалога могут предложить ОБСЕ . Так же в планах сенаторов обеих стран обсудить перспективы заключения секторальных соглашений о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС по актуальным вопросам.

Кроме того, парламентарии могут инициировать проведение совместного форума для координации межрегионального сотрудничества.

Точкой старта для работы верхних палат парламента России и Франции стал октябрь 2015 года. Тогда сенаторы Пятой республики представили свой доклад об отношениях с Москвой. Россия выступила с ответным докладом год спустя. В феврале 2017 года парламентарии на совместном заседании договорились, что подготовят совместный документ и заключили меморандум о парламентском сотрудничестве.

Отношения Москвы и Парижа осложнились после марта 2014 года. Евросоюз, куда входит и Франция, не признал присоединение Крыма к РФ. Страны ЕС ввели санкции в отношении России.

Однако международные контакты по разным вопросам не прекратились. В частности, экс-президент Франции Франсуа Олланд неоднократно встречался с Владимиром Путиным . Оба лидера работали в нормандском формате по восстановлению мира в Донбассе. Сейчас обсуждения по этому вопросу продолжаются и при президенте Эммануэле Макроне.