В Херсоне неизвестные пытались отбить у СБУ задержанного крымского депутата

По его словам, инцидент произошёл 5 апреля, когда в отношении депутата избирали меру пресечения в херсонском суде.

Он также заявил, что «с грустью констатирует отсутствие должного уровня координации правоохранительных органов ».

Ранее стало известно, что СБУ задержала депутата из Евпатории . Его обвинили в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».