В Херсоне неизвестные пытались отбить у СБУ задержанного крымского депутата 

В Херсоне группа неизвестных пыталась отбить у сотрудников СБУ депутата Евпаторийского городского совета, который был ранее задержан. Об этом информирует телеканал «112 Украина» со ссылкой на «постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым» Бориса Бабина.
По его словам, инцидент произошёл 5 апреля, когда в отношении депутата избирали меру пресечения в херсонском суде.
Он также заявил, что «с грустью констатирует отсутствие должного уровня координации правоохранительных органов».
Ранее стало известно, что СБУ задержала депутата из Евпатории. Его обвинили в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России.