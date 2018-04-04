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Япония заявила протест России и США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
МИД Японии заявил протест России и США из-за их планов по совместному строительству дизельных электростанций на Шикотане, заявил глава внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно.
>> На Шикотане построят электростанции для ТОР
«Это полностью противоречит позиции Японии, и тот факт, что третьи страны вовлекаются в экономическую активность на четырех островах (южной части Курил — прим. ВЗГЛЯД), заслуживает крайнего сожаления», — передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо слова Коно на слушаниях в парламенте.
Ранее в марте губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко заявил, что на Шикотане планируется построить две дизельные электростанции для создаваемых на территории опережающего развития «Курилы» рыбокомбинатов.
Накануне пресс-служба губернатора Камчатки сообщила, что на острове Шикотан на Курилах построят два новых рыбоперерабатывающих завода, реализация проектов позволит привлечь около 10 млрд рублей частных инвестиций.
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