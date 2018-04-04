В Ассоциации дипломатов оценили предложение Госдепа прислать замену высланным сотрудникам

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов прокомментировал RT заявление представителя Госдепартамента о том, что Россия может прислать замену 60 дипломатам, которые были высланы из Соединённых Штатов . При этом Вашингтон исходит из того, что Москва в этом случае также примет новых американских дипломатов взамен высылаемых. «У нас определённые потолки уже установлены, мы заявили США о максимальном количестве дипломатов, установили с Великобританией количественный паритет, фактически квоты введены. Если встанет вопрос о возвращении, надо будет решить, сохраняется ли потолок. Это решают переговоры и общий климат отношений. В целом трудностей для решения вопроса не существует. Предыдущая практика показывала, что после периода обострения всегда в той или иной степени наступал период восстановления нормального взаимодействия в дипломатической сфере, в том числе, и, как правило, возвращение изначального количества дипломатов», — пояснил Бакланов.

Кроме того, он отметил, что после налаживания отношений страны не возвращают ранее высланных дипломатов, поскольку это будет являться «элементом признания необоснованности» данных действий.

«Такого, чтобы кого-то выслали, а потом снова разрешили приехать — этого не бывает. Урегулирование в любом случае касается уже вновь приезжающих дипломатов. Тех, кто был выслан, в эту страну не направляют второй раз», — заключил Бакланов.

Ранее представитель Госдепартамента заявил, что Россия может прислать замену 60 дипломатам, которые были высланы из Соединённых Штатов.