Школы Ростова готовы к приему маломобильных групп населения для сдачи итоговых экзаменов

В этом году ЕГЭ будут сдавать 4203 выпускника.

— Каждая школа должна быть оборудована всем необходимым для сдачи единого экзамена всеми категориями населения. Никто не должен испытывать дискомфорт, — дал поручение соответствующим службам градоначальник.

Виктория Чернышова рассказала, что в Управлении образования уже есть точная цифра, сколько детей с ограниченными возможностями будут сдавать ЕГЭ в этом году. Поэтому все школы оборудованы всем необходимым, сдавать экзамены такие ребята будут на первом этаже.

Добавим, ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный этап — с 21 марта по 11 апреля, основной — с 28 мая по 2 июля и дополнительный (сентябрьский) — с 4 по 15 сентября.

В этом году в основные сроки будут функционировать 34 пункта проведения экзаменов. Все они оснащены камерами видеонаблюдения с on-line трансляцией Распечатка контрольно — измерительных материалов (КИМ) будет осуществляться в аудиториях в присутствии обучающихся, сканирование бланков ответов участников экзаменов — непосредственно в штабе ППЭ, а направляться — по защищенным каналам связи в региональный центр обработки информации.