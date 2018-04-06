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Школы Ростова готовы к приему маломобильных групп населения для сдачи итоговых экзаменов
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Школы Ростова готовы к приему маломобильных групп населения для сдачи итоговых экзаменов 

Деловое сообщество 47 минут назад
Фото: РИА Новости
В этом году ЕГЭ будут сдавать 4203 выпускника.
— Каждая школа должна быть оборудована всем необходимым для сдачи единого экзамена всеми категориями населения. Никто не должен испытывать дискомфорт, — дал поручение соответствующим службам градоначальник.
Виктория Чернышова рассказала, что в Управлении образования уже есть точная цифра, сколько детей с ограниченными возможностями будут сдавать ЕГЭ в этом году. Поэтому все школы оборудованы всем необходимым, сдавать экзамены такие ребята будут на первом этаже.
Добавим, ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный этап — с 21 марта по 11 апреля, основной — с 28 мая по 2 июля и дополнительный (сентябрьский) — с 4 по 15 сентября.
В этом году в основные сроки будут функционировать 34 пункта проведения экзаменов. Все они оснащены камерами видеонаблюдения с on-line трансляцией Распечатка контрольно — измерительных материалов (КИМ) будет осуществляться в аудиториях в присутствии обучающихся, сканирование бланков ответов участников экзаменов — непосредственно в штабе ППЭ, а направляться — по защищенным каналам связи в региональный центр обработки информации.
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