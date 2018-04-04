Нарышкин рассказал об идее фикс США

Сергей Нарышкин. Борьба с несуществующей российской угрозой стала идеей фикс Вашингтона, а массовая высылка российских дипломатов из США и стран Запада под надуманным предлогом подтверждает выросший уровень напряженности в мире, заявил директор Службы внешней разведки России

По его словам, очевидным примером диктата США и их союзников стало давление на страны в связи с делом Скрипалей. Также Нарышкин добавил, что США пытаются замаскировать свой грубый диктат под видом евроатлантической интеграции, передает РИА «Новости»

Нарышкин подчеркнул, что объективных причин для конфронтации между Россией и Западом не существует.

«Казалось бы, объективных причин для обострения отношений не существует. Холодная война давно закончилась, идеологическое противостояние между Востоком и Западом в условиях глобализации сошло на нет», — сказал Нарышкин на Московской международной конференции по безопасности.

Он добавил, что «количество, а главное, качество лжи, призванной оправдать гегемонию Запада, просто беспрецедентно. По сути, всем ценностям и нормам, которые, так или иначе, регулируют межгосударственные отношения, придаются прямо противоположные значения».

В этой связи глава СВР заявил, что «важно прекратить безответственное повышение ставок и проецирование сил межгосударственных отношений, не доводить дело до нового „карибского кризиса“.

Напомним, в прошлый понедельник Вашингтон решил выслать 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН на фоне раскручиваемого Британией так называемого дела Скрипаля. В ответ на это 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства США в Екатеринбурге были объявлены персонами нон грата.