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Нарышкин рассказал об идее фикс США
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Нарышкин рассказал об идее фикс США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Борьба с несуществующей российской угрозой стала идеей фикс Вашингтона, а массовая высылка российских дипломатов из США и стран Запада под надуманным предлогом подтверждает выросший уровень напряженности в мире, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
По его словам, очевидным примером диктата США и их союзников стало давление на страны в связи с делом Скрипалей. Также Нарышкин добавил, что США пытаются замаскировать свой грубый диктат под видом евроатлантической интеграции, передает РИА «Новости».
Нарышкин подчеркнул, что объективных причин для конфронтации между Россией и Западом не существует.
«Казалось бы, объективных причин для обострения отношений не существует. Холодная война давно закончилась, идеологическое противостояние между Востоком и Западом в условиях глобализации сошло на нет», — сказал Нарышкин на Московской международной конференции по безопасности.
Он добавил, что «количество, а главное, качество лжи, призванной оправдать гегемонию Запада, просто беспрецедентно. По сути, всем ценностям и нормам, которые, так или иначе, регулируют межгосударственные отношения, придаются прямо противоположные значения».
В этой связи глава СВР заявил, что «важно прекратить безответственное повышение ставок и проецирование сил межгосударственных отношений, не доводить дело до нового „карибского кризиса“.
Напомним, в прошлый понедельник Вашингтон решил выслать 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН на фоне раскручиваемого Британией так называемого дела Скрипаля. В ответ на это 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства США в Екатеринбурге были объявлены персонами нон грата.
Однако уже во вторник, 3 апреля, в британском МИДе признали, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались „в том числе“ на предположениях. Комментируя реакцию британской стороны, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Лондону теперь придется как-то смотреть в глаза партнерам по ЕС и извиняться перед Россией.
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