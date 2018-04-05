Госдепартамент отказался комментировать блокировку российских СМИ в соцсетях

"Мы не собираемся давать никаких комментариев на сей счет", — сообщил представитель пресс-службы Госдепартамента Ноэль Клэй.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопрос блокировки аккаунтов российских СМИ в Facebook и Instagram будет обсуждаться на межведомственном уровне. По ее словам, Москва намерена направить «соответствующие письма правозащитному сообществу, в ОБСЕ и другие профильные международные структуры». «Мы ожидаем официальной реакции на эту ситуацию и со стороны американских властей, мы очень хотим услышать официальные комментарии по линии Госдепартамента», — добавила Захарова.

При этом она подчеркнула, что решение об ответных мерах на блокировку будет приниматься после уточнения позиции властей США . «Мы хотим понять, как представители Госдепартамента и других американских структур оценивают блокировку российских СМИ в американской социальной сети», — отметила дипломат.