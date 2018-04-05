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Госдепартамент отказался комментировать блокировку российских СМИ в соцсетях
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Госдепартамент отказался комментировать блокировку российских СМИ в соцсетях 

ТАСС 50 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ВАШИНГТОН, 5 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Госдепартамент отказался прокомментировать блокировку аккаунтов российских СМИ в Facebook, против которого резкий протест ранее выразил МИД РФ. Такой ответ дали корреспонденту ТАСС в американском внешнеполитическом ведомстве.
"Мы не собираемся давать никаких комментариев на сей счет", — сообщил представитель пресс-службы Госдепартамента Ноэль Клэй.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопрос блокировки аккаунтов российских СМИ в Facebook и Instagram будет обсуждаться на межведомственном уровне. По ее словам, Москва намерена направить «соответствующие письма правозащитному сообществу, в ОБСЕ и другие профильные международные структуры». «Мы ожидаем официальной реакции на эту ситуацию и со стороны американских властей, мы очень хотим услышать официальные комментарии по линии Госдепартамента», — добавила Захарова.
При этом она подчеркнула, что решение об ответных мерах на блокировку будет приниматься после уточнения позиции властей США. «Мы хотим понять, как представители Госдепартамента и других американских структур оценивают блокировку российских СМИ в американской социальной сети», — отметила дипломат.
Как сообщил ранее глава Facebook Марк Цукерберг, социальная сеть удалила более 270 аккаунтов и страниц, якобы контролировавшихся организацией «Агентство интернет— исследований», которую власти США обвинили в оказании влияния на президентские выборы в этой стране. По его версии, удаленные страницы и аккаунты «были нацелены на людей в России и на русскоговорящих [жителей] соседних стран, таких как Азербайджан, Узбекистан и Украина». В данном конкретном случае «некоторые удаленные страницы принадлежали российским новостным организациям, которые, как мы установили, контролировались „АИИ“, написал Цукерберг, не уточнив, о каких СМИ идет речь.
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