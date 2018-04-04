«Присылайте своих дипломатов»: что хотят США от России

Госдеп США предложил Москве заменить 60 американских дипломатов, ранее высланных из России . В Вашингтоне заявили, что Россия, «как и в случае с подобными инцидентами в прошлом», вправе запросить новую аккредитацию и «восполнить вакантные позиции в дипмиссии». Американцы рассчитывают, что в Москве тоже готовы пойти на аналогичную замену.

США предлагают заменить 60 высланных дипломатов — как российских, так и американских, сообщает ТАСС . Представитель Госдепартамента заявил, что Россия не сообщала Вашингтону о намерениях сократить «общее допустимое число» дипломатических сотрудников. Поэтому, полагают в Вашингтоне, США и Россия могут запросить взаимную аккредитацию для новых дипломатов взамен высланных.

Москва, «как и в случае с подобными инцидентами в прошлом», имеет право аккредитовать новых дипломатов, чтобы «восполнить вакантные позиции», а Вашингтон рассчитывает на ответный прием новых американских дипсотрудников, подчеркнул представитель Госдепа.

При этом «любые запросы будут рассматриваться в индивидуальном порядке».

2 апреля помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что высылая российских дипломатов, Вашингтон навредил самому себе.

«Вообще, эти высылки, как вы понимаете, это в том числе и удар по себе, потому что ответ, как правило, зеркальный. И, высылая 60 дипломатов, американцы, я не знаю, на что они рассчитывали. Если они хотели просто сократить численность своих дипломатов, работающих в России, то это можно было сделать, не выгоняя наших дипломатов. А так, получается такая ситуация, которую мы имеем сейчас», — сказал Ушаков.

Помощник президента добавил, что Россия надеется, что со временем отношения нормализуются, и дипломаты вернутся на свои позиции.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери стало лишь предлогом для готовившейся более трех недель провокации против России, сообщил он незадолго до этого RT.

«События в Великобритании явились лишь только предлогом, чтобы реализовать давно задуманную провокацию в отношении РФ. Мы внимательно посмотрели, кто в последнее время ездил в посольство США в Москве. Что это за люди — это люди из кризисного центра, из британского отдела Госдепартамента. Все эти провокации готовились более трех недель», — подчеркнул Антонов.

Российский посланник в Вашингтоне добавил, что не помнит подобных «выпадов» в сторону Москвы: «Такого крушения российско-американских отношений из истории я не могу припомнить».

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 20 марта предложил провести двустороннюю встречу в Белом доме.

Незадолго до этого Трамп написал в своем твиттере: «СМИ, распространяющие fake news, сошли с ума, потому что они хотели, чтобы я раскритиковал [Путина]. С Россией нужно ладить, это хорошее дело».

Он также заявил, что Россия поможет США справиться с проблемами с КНДР Сирией , «Исламским государством» ( ИГ , террористическая организация, запрещена в России) и разрешить ситуацию с гонкой вооружений. Кроме того, Трамп призвал добиваться мира путем демонстрации силы.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью ФАН заявил, что России не стоит брать пример с Британии и США и обращаться к союзникам по ОДКБ с просьбой поддержать ее высылкой британских дипломатов в своих странах.

«Прецедент, который создали британцы и американцы, когда они выкручивают руки своим союзникам с тем, чтобы они проявили солидарность, — не очень грамотный шаг с точки зрения дипломатии», — подчеркнул Джабаров.

Он также расценил выдворение российских дипломатов из Евросоюза и стран-членов НАТО как «символическую меру», которую навязали Великобритания и США.

«Мы знаем, что наши союзники с нами солидарны всегда, но втягивать их в этот конфликт для России неприемлемо», — отметил сенатор.

Белоруссия, Казахстан, Участниками ОДКБ (Организации договора коллективной безопасности) являются Армения Киргизия , Россия и Таджикистан . Цель этого альянса — укрепление мира и защита границ и стабильности участников организации.

В конце марта США, Великобритания и многие другие страны Европы, а также Австралия Канада решили выдворить более 140 российских дипломатов в связи со скандалом вокруг отравления экс-офицера ГРУ и агента британской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия.

Российская сторона отрицает обвинения и требует раскрыть происхождение отравляющего вещества, а также провести объективное всестороннее расследование ситуации. По мнению Москвы, Запад не предоставил никаких доказательств причастности России к инциденту в Солсбери. Кроме того, накануне, 3 апреля, стало известно, что британские специалисты не сумели доказать, что нервно-паралитический агент «Новичок», которым, как утверждает Лондон, были отравлены Скрипали, был произведен в России.