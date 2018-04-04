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Система вассальной зависимости стран от США дает сбой, заявил Нарышкин
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Шойгу предупредил о новой угрозе
Шойгу предупредил о новой угрозе

Система вассальной зависимости стран от США дает сбой, заявил Нарышкин 

РИА Новости 44 минуты назад
РИА НОВОСТИ. СОЗДАННАЯ ВАШИНГТОНОМ СИСТЕМА ВАССАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ДРУГИХ СТРАН ОТ США ДАЕТ СБОЙ — НАРЫШКИН
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