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Четверо высланных из Польши дипломатов вернулись в Россию
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Четверо высланных из Польши дипломатов вернулись в Россию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Четверо российских дипломатов, высланных из Польши, вернулись на родину — посольство РФ
РИА Новости
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