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Четверо высланных из Польши дипломатов вернулись в Россию
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Четверо высланных из Польши дипломатов вернулись в Россию
РИА Новости
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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Четверо российских дипломатов, высланных из
Польши
, вернулись на родину — посольство
РФ
РИА Новости
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