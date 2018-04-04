Пострпред России при ЕС отреагировал на результаты британской экспертизы по делу Скрипаля

По его словам, на предыдущем витке санкций консенсуса по практическим мерам в ЕС не было. Он добавил, что не удивлен заявлениями главы британской лаборатории в Портон-Дауне о невозможности установить происхождение вещества, использованного для отравления Скрипалей.

"Потому что-то, что они называют «Новичком» — а это, я так понимаю, целая категория субстанций, широко известна. Рецептура есть в интернете даже, производить его могли где угодно при наличии худо-бедно оборудованной лаборатории и навыков на уровне студентов химического факультета. Так что, естественно, что они были априори не в состоянии определить происхождение", — пояснил Чижов.

Он заметил, что пока неизвестно, когда посол Евросоюза в России Маркус Эдерер , которого отозвали для консультаций, вернется в Москву . Первоначально речь шла о месяце.

Ранее Захарова прокомментировала результаты британской экспертизы по делу Скрипаля.