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Пострпред России при ЕС отреагировал на результаты британской экспертизы по делу Скрипаля
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Пострпред России при ЕС отреагировал на результаты британской экспертизы по делу Скрипаля 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Постпред России при ЕС Владимир Чижов объяснил, почему не следует ждать новых антироссийских санкций со стороны европейских стран по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости».
По его словам, на предыдущем витке санкций консенсуса по практическим мерам в ЕС не было. Он добавил, что не удивлен заявлениями главы британской лаборатории в Портон-Дауне о невозможности установить происхождение вещества, использованного для отравления Скрипалей.
"Потому что-то, что они называют «Новичком» — а это, я так понимаю, целая категория субстанций, широко известна. Рецептура есть в интернете даже, производить его могли где угодно при наличии худо-бедно оборудованной лаборатории и навыков на уровне студентов химического факультета. Так что, естественно, что они были априори не в состоянии определить происхождение", — пояснил Чижов.
Он заметил, что пока неизвестно, когда посол Евросоюза в России Маркус Эдерер, которого отозвали для консультаций, вернется в Москву. Первоначально речь шла о месяце.
Ранее Захарова прокомментировала результаты британской экспертизы по делу Скрипаля.
Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.
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