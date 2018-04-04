Грузия назвала Россию главной опасностью 

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) в ежегодном отчете парламенту назвала «главной опасностью» для страны «оккупацию грузинских территорий» и пребывание в этих регионах — Абхазии и Южной Осетии — вооруженных сил России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В документе говорится, что «главным вызовом» для СГБ являются «процессы неформальной аннексии со стороны России оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона, растущая милитаризация, целенаправленная изоляция оккупированных территорий, незаконные задержания и дискриминация грузинского населения по этническому признаку».
В качестве подтверждения такой политики России приводятся практические шаги по реализации союзнических соглашений Москвы с Сухумом и Цхинвалом — создание в Абхазии совместного с РФ Координационного центра МВД, открытие в Абхазии специализированного таможенного пункта, подчиняющегося российской стороне, вхождение отдельных южноосетинских подразделений в состав российской армии и так далее.
Как отмечает СГБ Грузии, Россия «поэтапно на институциональном уровне упраздняет так называемый суверенитет» Абхазии и Южной Осетии.
«Стратегической целью» России в Абхази и Южной Осетии называется «установление эффективного контроля» над местными правоохранительными, таможенными органами, пограничными службами и военными структурами.
При этом подчеркивается финансовая зависимость Сухума и Цхинвала от Москвы — помощь России в абхазском бюджете составляет 48% от его объема, в южноосетинском — 90%.
Все это, как отмечает СГБ, также создает почву для возможных незаконных финансовых операций. В этой связи СГБ Грузии отмечает активность последнего времени южноосетинского руководства в финансовых операциях с ДНР и ЛНР.