Почему США боятся Россию?

Россия удивила Америку. Сегодня политические и интеллектуальные круги в Вашингтоне убеждены, что Россия не достигла существенного паритета с США , потому как ее экономика по-прежнему находится в системном кризисе, а ожидания относительно ее будущего не обнадеживают. Однако американские политические и общественные круги придерживаются мнения, что Россия в настоящее время атакует и распространяет свое влияние по всему миру, в то время как США сдали свои позиции и не готовы противостоять российским шагам.

Поскольку американские эксперты не видят для России возможности добиться успеха в долгосрочной перспективе, их оценки опасности и угрозы российского продвижения основаны на осознании Россией того факта, что ее возможности имеют ограниченный срок.

Согласно американским исследованиям, «истечение срока российских полномочий» связано с серьезным снижением уровня исследовательских институтов и университетов в постсоветской России, а также с массовой миграцией квалифицированных специалистов из-за институциональных и финансовых условий, в частности, в США. Однако Россия, согласно текущим оценкам, лишилась своих позиций не во всех областях. В основном она потеряла лидирующие позиции в научных исследованиях, сохраняя при этом свой прогресс в прикладных исследованиях, особенно в информатике.

План России по достижению своих интересов, которому Вашингтон не уделял достаточного внимания, в конечном итоге представляет собой три основных направления.

Во-вторых, умные инвестиции в международную систему. США перестали быть частью единогласных международных решений, когда призвали наложить вето на резолюцию, чтобы защитить своего израильского союзника. С момента начала сирийской революции Россия предотвращает принятие резолюций против правящего режима в Дамаске СБ ООН . Если США до Трампа были защитниками прав человека, то сегодня Россия постоянно выигрывает на этом фронте из-за приверженности позиции соблюдения международного права, которое требует уважения суверенитета государств (то есть права руководителя страны подавлять своих противников). США озабочены собственным внутренним соперничеством на международной арене. Характер Обамы сильно отличался от характера его предшественника, что позволило ему получить Нобелевскую премию мира просто потому, что он не Буш. Трамп публично унижал и оскорблял Обаму и других американских политиков. А Москва, в которой долгие годы держал бразды правления Владимир Путин , настойчиво продолжала расширение своего влияния в долгосрочной перспективе, включая усилия по созданию соответствующей картины в соответствии с ожиданиями российского гражданина в различных сферах, о чем постоянно информируют средства массовой информации.

Акцент Вашингтона на исламской угрозе ослабил его способность к выявлению успехов России в достижении максимального преимущества. Настоящим сюрпризом для США стал третий пункт выдающегося российского плана — глобальная информационная война, которая была начата Россией на фоне безразличия Запада ко многим ее действиям.

Американский истеблишмент утверждает, что следующие информационные войны будут неоднократно повторяться на протяжении многих лет. Америка гордится, что она блокирует ядерную программу Ирана и устраивает компьютерные атаки благодаря «Стакснет» (Stuxnet), в которых участвует Израиль (компьютерный вирус, предположительно разработанный спецслужбами США и Израиля и нацеленный в том чсиле против иранской ядерной программы — прим. ред.). Однако нельзя игнорировать масштабы российской спешки для подготовки и начала этой войны. Ее детали были доступны, но были оценены как незначительные.

Почти в одночасье США осознали, что большинство их жизненно важных систем: энергетика, коммуникации, торговля, банки и накопленные научные знания подвергаются вмешательству России. В некоторых случаях Россия сознательно оставила след своего проникновения, демонстрируя свои возможности. Наиболее серьезным из ее действий стало вмешательство в избирательную систему от списков до урн для голосований. Однако российская информационная война не останавливается на вмешательстве и затруднении деятельности исполнительной системы. Это стало очевидно благодаря независимым наблюдениям за последующими действиями официальных и гражданских лиц. Спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что Россия реализует серьезную информационно-психологическую операцию, пытаясь оказать влияния на общественное мнение с целью деморализации своих противников и истощения их сил посредством различных средств, от распространения информации в соцсетях до ложных вбросов. Ясно также, что эта открытая российская информационная война не ограничивается только США, а имеет более глобальные планы, которые постепенно раскрывается. Результаты этой войны не могут быть точно оценены. Преобладающая точка зрения заключается в том, что российское воздействие должно быть сведено к минимуму, чтобы сохранить политическую стабильность, находящуюся под угрозой в некоторых местах, а не оспаривать легитимность существующих политических систем, которые служат целями российских атак.

США могут усилить оборону необходимую для противодействия наступлению России, а затем перейти к нападению и переместить битву на российское поле. Однако это только теоретические возможности, и нет никакой гарантии, что США превосходят Россию. Руководство США не разрешает службам безопасности отвечать. Это может быть еще одним примером хаоса из-за нынешнего президента. Тем не менее, есть те, кто боится, что его кампания участвовала в сговоре с Россией и это приведет к более тяжелой и даже катастрофической ситуации.

Многие жители США подвергаются влиянию различных прогнозов и пророчеств: предсказывают экологическую катастрофу или экономический спад, вдобавок к информационным ужасам 2000 года, которые оказались фальшивкой. Сюда же следует добавить озабоченность из-за предполагаемых исламских заговоров и распространения шариата на все американское общество. Американская культура пронизана страхом всяческих заговоров. В этом контексте растет страх перед Россией. Есть те, кто считает, что игнорирование следующей российской угрозы — двойная угроза. Как и в случае с исламистами, реальная задача состоит в том, чтобы устранить опасность и не удваивать ее из-за возможных ответных действий. Позиция США в этом отношении не ясна.