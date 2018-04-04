Ещё
Джабаров: В США считают необоснованной высылку российских дипломатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джабаров: В США считают необоснованной высылку российских дипломатов 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Россия и США могут прислать новых дипломатов на смену ранее высланным. Об этом заявили в Государственном департаменте США, сообщает CNN. В Госдепе отметили, что за правительством РФ остается право запросить аккредитацию дипломатов на вакантные позиции в дипмиссии, и что все запросы будут рассматриваться по отдельности.
В эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что такое заявление Госдепа может говорить о раскаянии США в необоснованной высылке 60 российских дипломатов (слушайте аудио).
«Я думаю, что компанейщины здесь не будет. Мы в одночасье не будем заполнять все 60 вакансий, которые не по нашей вине образовались. Наверное, мы оценим ситуацию, примем во внимание мнение Вашингтона. Хотя с самого начала было понятно, что решение абсолютно политизированное, ни на чем не обоснованное. Тем не менее, даже это уже говорит о том, что они понимают, что это ход не имел никаких серьезных оснований, а был сделан в угоду так называемой атлантической солидарности англосакской. Поэтому будем смотреть. Наверное, будем по мере необходимости заполнять эти вакансии в наших диппредставительствах», — заявил сенатор.
Напомним, президент США Дональд Трамп поручил закрыть консульство РФ в Сиэтле и выслать 60 российских дипломатов в ответ на «высоко вероятную» причастность России к отравлению бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Во время фотосъёмки девушки предпочли Путина Эрдогану Эксперт: Межкорейский саммит будет зависеть от реакции США Губернатор Кемеровской области Тулеев подал в отставку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине «перекроют» Керченский пролив709
Путин заявил о полном разгроме ИГ177
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
Американский офицер убил жену из России26
Шойгу предупредил о новой угрозе15
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:15
Волочкову пристыдили за непристойное поведение
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение