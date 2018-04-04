Джабаров: В США считают необоснованной высылку российских дипломатов

«Я думаю, что компанейщины здесь не будет. Мы в одночасье не будем заполнять все 60 вакансий, которые не по нашей вине образовались. Наверное, мы оценим ситуацию, примем во внимание мнение Вашингтона. Хотя с самого начала было понятно, что решение абсолютно политизированное, ни на чем не обоснованное. Тем не менее, даже это уже говорит о том, что они понимают, что это ход не имел никаких серьезных оснований, а был сделан в угоду так называемой атлантической солидарности англосакской. Поэтому будем смотреть. Наверное, будем по мере необходимости заполнять эти вакансии в наших диппредставительствах», — заявил сенатор.