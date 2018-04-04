Джабаров: В США считают необоснованной высылку российских дипломатов 

Россия и США могут прислать новых дипломатов на смену ранее высланным. Об этом заявили в Государственном департаменте США, сообщает CNN. В Госдепе отметили, что за правительством РФ остается право запросить аккредитацию дипломатов на вакантные позиции в дипмиссии, и что все запросы будут рассматриваться по отдельности.
В эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что такое заявление Госдепа может говорить о раскаянии США в необоснованной высылке 60 российских дипломатов (слушайте аудио).
«Я думаю, что компанейщины здесь не будет. Мы в одночасье не будем заполнять все 60 вакансий, которые не по нашей вине образовались. Наверное, мы оценим ситуацию, примем во внимание мнение Вашингтона. Хотя с самого начала было понятно, что решение абсолютно политизированное, ни на чем не обоснованное. Тем не менее, даже это уже говорит о том, что они понимают, что это ход не имел никаких серьезных оснований, а был сделан в угоду так называемой атлантической солидарности англосакской. Поэтому будем смотреть. Наверное, будем по мере необходимости заполнять эти вакансии в наших диппредставительствах», — заявил сенатор.
Напомним, президент США Дональд Трамп поручил закрыть консульство РФ в Сиэтле и выслать 60 российских дипломатов в ответ на «высоко вероятную» причастность России к отравлению бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.