Британии не удастся сохранить лицо в «деле Скрипаля», заявил Клинцевич 

Британии и её партнёрам не удастся сохранить лицо в «деле Скрипаля», когда оно неминуемо развалится. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.
«Выйти из этого тупика, сохранив лицо, у них не получится. Россия будет требовать ясных и четких извинений и наказания виновных», — цитирует пресс-служба сенатора.
По словам Клинцевича, британские власти загнали себя в тупик обвинениями, выдвинутыми по «делу Скрипаля» против России, и сфабрикованное дело обязательно развалится.
«До бесконечности это продолжаться не может. Остаётся только получить ответ на два вопроса. Как скоро произойдёт окончательный развал этого дела? И что будут говорить тогда в своё оправдание его инициаторы?» — сказал парламентарий.
Ранее «Парламентская газета» писала, что специалистам британской Лаборатории военной науки и технологий в Портон-Даун не удалось подтвердить российское происхождения яда «Новичок», которым 4 марта в Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Как отметил руководитель лаборатории Гэри Айткенхед, правительство Британии получило информацию о типе вещества и его свойствах, после чего использовало полученные сведения и данные из других источников, в первую очередь, от разведки, чтобы обвинить в случившемся Россию.
Вскоре после отравления Сергея Скрипаля глава британского правительства Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к инциденту и потребовала объяснений. Российская сторона отвергла все обвинения.
В ответ на это 14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. До конца месяца примеру Британии последовали и другие страны Европы, а также США, Грузия, Украина.
Россия отвечает симметрично, выдворяя представителей стран, выславших российских дипломатов.