Британии не удастся сохранить лицо в «деле Скрипаля», заявил Клинцевич

Британии и её партнёрам не удастся сохранить лицо в «деле Скрипаля», когда оно неминуемо развалится. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич

«Выйти из этого тупика, сохранив лицо, у них не получится. Россия будет требовать ясных и четких извинений и наказания виновных», — цитирует пресс-служба сенатора.

По словам Клинцевича, британские власти загнали себя в тупик обвинениями, выдвинутыми по «делу Скрипаля » против России, и сфабрикованное дело обязательно развалится.

«До бесконечности это продолжаться не может. Остаётся только получить ответ на два вопроса. Как скоро произойдёт окончательный развал этого дела? И что будут говорить тогда в своё оправдание его инициаторы?» — сказал парламентарий.

Ранее « Парламентская газета » писала, что специалистам британской Лаборатории военной науки и технологий в Портон-Даун не удалось подтвердить российское происхождения яда «Новичок», которым 4 марта в Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как отметил руководитель лаборатории Гэри Айткенхед, правительство Британии получило информацию о типе вещества и его свойствах, после чего использовало полученные сведения и данные из других источников, в первую очередь, от разведки, чтобы обвинить в случившемся Россию.

Вскоре после отравления Сергея Скрипаля глава британского правительства Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к инциденту и потребовала объяснений. Российская сторона отвергла все обвинения.

Грузия, Украина. В ответ на это 14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. До конца месяца примеру Британии последовали и другие страны Европы, а также США

Россия отвечает симметрично, выдворяя представителей стран, выславших российских дипломатов.