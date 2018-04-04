Ещё
Британии не удастся сохранить лицо в «деле Скрипаля», заявил Клинцевич
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британии не удастся сохранить лицо в «деле Скрипаля», заявил Клинцевич 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Британии и её партнёрам не удастся сохранить лицо в «деле Скрипаля», когда оно неминуемо развалится. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.
«Выйти из этого тупика, сохранив лицо, у них не получится. Россия будет требовать ясных и четких извинений и наказания виновных», — цитирует пресс-служба сенатора.
По словам Клинцевича, британские власти загнали себя в тупик обвинениями, выдвинутыми по «делу Скрипаля» против России, и сфабрикованное дело обязательно развалится.
«До бесконечности это продолжаться не может. Остаётся только получить ответ на два вопроса. Как скоро произойдёт окончательный развал этого дела? И что будут говорить тогда в своё оправдание его инициаторы?» — сказал парламентарий.
Ранее «Парламентская газета» писала, что специалистам британской Лаборатории военной науки и технологий в Портон-Даун не удалось подтвердить российское происхождения яда «Новичок», которым 4 марта в Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Как отметил руководитель лаборатории Гэри Айткенхед, правительство Британии получило информацию о типе вещества и его свойствах, после чего использовало полученные сведения и данные из других источников, в первую очередь, от разведки, чтобы обвинить в случившемся Россию.
Вскоре после отравления Сергея Скрипаля глава британского правительства Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к инциденту и потребовала объяснений. Российская сторона отвергла все обвинения.
В ответ на это 14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. До конца месяца примеру Британии последовали и другие страны Европы, а также США, Грузия, Украина.
Россия отвечает симметрично, выдворяя представителей стран, выславших российских дипломатов.
Парламентская газета: последние новости
Порошенко считает, что «дело Скрипаля» повлияет на реализацию «Северного потока — 2» Опрос: Партия социалистов Молдавии — фаворит предстоящих выборов Нарышкин призвал отказаться от силы, чтобы избежать повторения Карибского кризиса
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе291
Украине «перекроют» Керченский пролив819
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»163
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Путин заявил о полном разгроме ИГ423
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение